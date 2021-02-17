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Движение на серой ветке метро Москвы прерывали из-за падения пассажира

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - По неустановленным причинам на станции "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро утром в среду упал пассажир, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

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"Инцидент произошел около 10:55. Пассажира удалось спасти, для его извлечения на 15 минут отключалось напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пассажир передан медикам.

По словам источника, на время извлечения пассажира прерывалось движение на участке "Южная" - "Бульвар Дмитрия Донского". По его информации, движение на "серой" ветке вошло в график около 11:10.

Официальных комментариев столичного метрополитена об инциденте на "серой" ветке пока не поступало.

Москва метро

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