За три недели москвичи более 35 тыс. раз нарушали масочный режим в транспорте

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В московском транспорте с 27 января, когда в городе отменили требование о переводе части сотрудников на дистанционную работу, выявили более 35 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима, в основном - в метро, сообщил "Интерфаксу" руководитель учреждения "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"После 27 января чуть более 35 тыс. пассажиров московского транспорта были оштрафованы за нарушение масочно-перчаточного режима", - сказал Султанов.

Он добавил, что всего с 12 мая 2020 года в городском транспорте зафиксировали около 270 тыс. таких нарушений.

Чаще всего - в 88% случаев - они происходили в метро, еще в 12% случаев нарушения фиксировали в наземном городском транспорте.

27 января в Москве отменили требование к столичным организациям по переводу на дистанционный режим работы не менее 30% персонала.

Использование масок и перчаток в общественных местах, в том числе городском транспорте, по-прежнему обязательно.