В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку

Общепиту и клубам снова разрешат работать по ночам

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин с 27 января отменил требование к предприятиям столицы перевести на дистанционный режим работы не менее 30% персонала. Он также отменил запрет на ночную работу клубов и общепита. В своем блоге мэр объяснил это решение тем, что ситуация с коронавирусом в регионе продолжает улучшаться.

Мэр объяснил работодателям, что положение о переводе не меньше 30% сотрудников остается рекомендацией. Возвращать людей в офисы или на производство или оставлять их дома, теперь будут решать руководители предприятий.

Общепиту и организациям индустрии отдыха и развлечений, в том числе дискотекам, караоке-барам и боулингам, снова разрешено работать с 23:00 до 6 часов утра. Собянин наспомнил, что при этом они должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима.

Решение о том, как будут работать вузы, подведомственные мэрии, будет принято до 6 февраля, пообещал Собянин.

О сроках отмены остающихся ограничений он объявит дополнительно.

Относительно эпидемиологической ситуации в городе мэр сообщил, что на минувшей неделе ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 не превышал 3000 случаев в день, а количество госпитализированных пациентов снизилось еще на 1000 человек. В ковид-больницах впервые с середины июня 2020 года свободны больше половины коек, отметил мэр.

"Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", - объяснил он.

Собянин напомнил, что вероятность заражения коронавирусом сохраняется и борьба с ним не закончена, поэтому нужно по-прежнему "соблюдать осторожность".

"Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве", - заключил он.

В столице сохраняется рекомендациям людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим.

На прошлой неделе власти Москвы разрешили музеям, концертным площадкам и другим учреждениям культуры снова примать посетителей и проводить мероприятия. Также было разрешено возобновить работу детским комнатам в ТРЦ, детскими развлекательным центрам и лагерям дневного пребывания. Колледжам, учреждениям дополнительного образования и детским досуговым учреждениям разрешили перейти на очную работу. Учащимся пообещали разблокировать транспортные карты.

Еще неделей раньше мэр разрешил всем школьникам вернуться к очной учебе после зимних каникул, которые были продлены до 18 января.