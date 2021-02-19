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Депутат дагестанского парламента опроверг свое задержание в Москве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев назвал ложью сообщения о своем задержании в Москве сотрудниками спецслужб.

"Это были слухи, запущенные моими недоброжелателями. Выдуманной информацией недобросовестные люди хотели скомпрометировать. Информация является ложной, это вброс", - заявил Абуев "Интерфаксу".

По словам депутата, к нему нет никаких претензий от спецслужб и правоохранительных структур.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в Москве сотрудниками ФСБ задержан депутат Народного собрания Дагестана от партии "Единая Россия" Абуев.

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