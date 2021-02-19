ФСБ задержала в Москве депутата Народного собрания Дагестана
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ в Москве задержали депутата Народного собрания Дагестана Джафара Абуева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"По предварительной информации, его подозревают в причастности к убийству офицера полиции, совершенном в 2010 году", - сказал собеседник агентства.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.
Абуев - депутат Народного собрания Дагестана шестого созыва ("Единая Россия"), член Комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений.