Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

"Постановлением Лефортовского суда в отношении подозреваемого Воронина Демури Ильича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Срок ареста Воронину установлен до 13 апреля.

Арестованный по делу о госизмене россиянин Демури Воронин подозревается в передаче секретных данных одной из стран НАТО, сообщил информированный источник.

"В настоящее время Воронин подозревается в передаче одной из стран НАТО сведений, составляющих государственную тайну. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение", - сказал собеседник агентства.

Как следует из открытых источников, полный тезка арестованного – бывший генеральный директор и совладелец компании ООО "Ресост".

Комментариями следствия и защиты "Интерфакс" не располагает.

Воронин, по данным суда, подозревается в государственной измене (статья 275 УК РФ). Фабула уголовного дела неизвестна.

Как говорится на сайте консалтингового агентства "Ресост" (Resost), компания обеспечивает клиентов "услугами профессионалов с международным образованием и экспертными группами, состоящими из политологов, историков, экономистов в политической области и в сфере организации производства, которые, учитывая актуальную ситуацию проанализируют политические тенденции развития и риски в СНГ и ЕС для разных отраслей индустрии, политического сектора и планируемых транзакций".

В "СПАРК-Интерфакс" компания имеет статус недействующей.

По данным открытых источников, Воронин окончил Государственный университет им. Фридриха Шиллера в Йене (Германия), имеет степень магистра политологии и международных отношений, состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы.