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Защите Сафронова не известно о связи его дела с арестом Демури Воронина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Защите Ивана Сафронова неизвестно о связи уголовного дела журналиста и арестованного по подозрению в госизмене россиянина Демури Воронина, заявил "Интерфаксу" адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объедения "Команда 29" Иван Павлов.

"В тех материалах дела, с которыми мы знакомы, такой человек не упоминается. А из фабулы обвинения Ивана, которое в полном объеме было опубликовано нами, не следует, что, по версии следствия, он мог работать на какие-либо иные спецслужбы, кроме чешской, и что у него могли быть какие-либо соучастники", - сказал Павлов агентству.

"Знаком ли с Ворониным Иван мне достоверно также неизвестно, но, насколько я понимаю, Воронин - известный в своей области специалист, поэтому отрицать их знакомство я не могу", - добавил адвокат.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что арест Воронина может быть связан с делом Сафронова.

Об аресте подозреваемого в госизмене Воронина - предположительно, генерального директора и владельца консалтингового агентства ООО "Ресост" (недействующее, по данным "СПАРК-Интерфакс" - ИФ) - стало известно в пятницу. Лефортовский суд Москвы отправил его под стражу на два месяца.

Сафронов был арестован летом прошлого года. Ему вменяется передача секретной информации чешской спецслужбе, подконтрольной, по версии следствия, США.

Ивана Сафронов Демури Воронин

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