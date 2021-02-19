Защите Сафронова не известно о связи его дела с арестом Демури Воронина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Защите Ивана Сафронова неизвестно о связи уголовного дела журналиста и арестованного по подозрению в госизмене россиянина Демури Воронина, заявил "Интерфаксу" адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объедения "Команда 29" Иван Павлов.

"В тех материалах дела, с которыми мы знакомы, такой человек не упоминается. А из фабулы обвинения Ивана, которое в полном объеме было опубликовано нами, не следует, что, по версии следствия, он мог работать на какие-либо иные спецслужбы, кроме чешской, и что у него могли быть какие-либо соучастники", - сказал Павлов агентству.

"Знаком ли с Ворониным Иван мне достоверно также неизвестно, но, насколько я понимаю, Воронин - известный в своей области специалист, поэтому отрицать их знакомство я не могу", - добавил адвокат.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что арест Воронина может быть связан с делом Сафронова.

Об аресте подозреваемого в госизмене Воронина - предположительно, генерального директора и владельца консалтингового агентства ООО "Ресост" (недействующее, по данным "СПАРК-Интерфакс" - ИФ) - стало известно в пятницу. Лефортовский суд Москвы отправил его под стражу на два месяца.

Сафронов был арестован летом прошлого года. Ему вменяется передача секретной информации чешской спецслужбе, подконтрольной, по версии следствия, США.