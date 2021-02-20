Теплую наземную станцию впервые построят в столичном метро

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Первую отапливаемую наземную станцию метро "Новомосковская" Сокольнической линии столичного метро начнут возводить в этом году, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Чтобы пассажирам было комфортно пользоваться станцией, ее построят по принципиально новой технологии - "Новомосковская" станет первой отапливаемой наземной станицей в московском метрополитене", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что для этого на станции установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха. Минимизировать теплоотдачу и исключить дальнейшие проблемы с эксплуатацией, например, образование наледи, поможет дополнительное утепление вестибюлей и использование двойных стеклопакетов на путевых стенах, добавил заммэра.

Он подчеркнул, что вокруг станции планируется сформировать к 2025 году новый район, на территории которого возведут 1,3 млн кв. метров жилья и более 1 млн кв. метров нежилых объектов.

"Запустить движение поездов по новому участку Сокольнической линии планируется до конца 2023 года", - отметил Бочкарев.

Нестандартные инженерные решения

Для размещения на станции "Новомосковская" дополнительного оборудования специалисты "Моспроект-3" используют нестандартные инженерные решения - установят технику в конструктивную оболочку, при этом не нарушая архитектурный облик станции.

"Чтобы решить эту сложную задачу, мы отказались от классической вентиляционной камеры внутри станции и разместили все габаритное оборудование на крыше станционного комплекса. Увязать разветвленные инженерные системы между собой и с конструкцией оболочки удалось благодаря использованию BIM-технологий (информационное моделирование зданий - ИФ)", - подчеркнула гендиректор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова.

Она добавила, что перекомпоновка "Новомосковской" позволила сократить общую площадь станции и вписать ее в стесненные условия окружающей застройки. Станция разместится вдоль трассы "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе", а также с обеих ее сторон прходят путепроводы.

Продление красной ветки метро

В 2019 году власти Москвы одобрили проект продления Сокольнической линии метро от станции "Столбово" до станции "Новомосковская". Длина участка составит 2,3 км.

Станция "Новомосковская" разместится вдоль строящейся автомобильной магистрали Солнцево-Бутово-Видное у пересечения с улицей Александры Монаховой.

В новой Москве в настоящее время открыты восемь станций метро. В частности, в 2016 году были введены в эксплуатацию станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии, в 2018 году открыты "Рассказовка" и "Говорово" Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году заработали станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии.