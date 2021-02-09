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Строить новый участок "красной" линии метро Москвы начнут в этом году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Строительство нового участка Сокольнической линии метро в новой Москве планируется начать до конца года, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"В настоящее время разрабатывается проектная документация по новому участку "красной" линии и станции "Новомосковская". Приступить к работам по продлению линии планируется до конца года", - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Запустить движение по линии могут уже до конца 2023 года. По словам Бочкарева, продление метро в новые районы улучшит транспортную ситуацию и в Южном Бутове, и в новой Москве, и в строящихся кварталах Коммунарки.

Ранее глава столичного депстроя Рафик Загрутдинов заявлял, что в ближайшие годы на территории ТиНАО будет построено шесть станций метро: "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская", "Коммунарка" Коммунарской линии, станция "Новомосковская" Сокольнической линии и "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии. Восемь станций работают в этих округах уже сейчас.

Напомним, всего в ближайшие три года планируется построить более 58 км линий и 24 станции московского метро.

Андрей Бочкарев Москва

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