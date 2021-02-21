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Тела двух детей обнаружены в квартире на северо-востоке Москвы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры начали проверку в связи с обнаружением тел двоих детей- брата и сёстры, в квартире на северо-востоке Москвы.

"Прокуратура г. Москвы организовала проверку в связи с обнаружением тел девочки 2009 года рождения и мальчика 2017 года рождения в квартире на северо-востоке Москвы",- сказала журналистам в воскресенье представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По предварительной информации, в квартире жилого дома на Ясном проезде были обнаружены тела брата и сестры, проживавших с родителями.

"Их мать доставлена в медицинское учреждение", - сказала представитель городской прокуратуры.

Между тем, как пояснил агентству источник, знакомый с ситуацией на шее матери детей обнаружены резаные раны. Он не исключил, что могла убить детей и попытаться покончить с собой.

В ходе прокурорской проверки, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

Прокурор Москвы Денис Попов взял проверку на личный контроль.

Москва

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