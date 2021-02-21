Мать убила своих детей на северо-востоке Москвы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мать убила двух своих детей 3 и 11 лет на северо-востоке Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По версии следствия, женщина убила своих детей 3 и 11 лет вечером 20 февраля в квартире одного из жилых домов по Ясному проезду. После этого она "причинила себе повреждение в области шеи".

Иванова добавила, что руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов взял ход расследования дела на личный контроль.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются отец семьи и соседи, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось в доме на Ясном проезде обнаружены тела брата и сестры, проживавших с родителями. По одной из версий, их мать попыталась покончить с собой.