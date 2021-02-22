Движение электричек на МЦД-2 в столице восстановили

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Устранен сбой в движении поездов на МЦД-2 (Курско-Рижский), для полного восстановления графика потребуется время, сообщил столичный департамент транспорта в понедельник.

"На участке Рижская-Курская возобновлено движение поездов D2. Временно они могут следовать со сниженной скоростью", - говорится в его телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживалось несколько поездов. Власти столицы просили пассажиров пользоваться метрополитеном и наземным городским транспортом.

О причинах сбоя департамент не сообщал.