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Дептранс сообщил о задержке электричек на Курском и Рижском направлениях

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживаются несколько поездов, сообщил столичный департамент транспорта.

В телеграм-канале дептранса отмечается, что дальние пригородные поезда следуют по всему маршруту, а поезда D2 временно будут доезжать до Рижской со стороны Нахабино и до Курской со стороны Подольска.

Власти столицы просят пассажиров пользоваться метрополитеном и наземным городским транспортом.

"Внимательно следите за объявлениями на платформах и сверяйтесь с расписанием в мобильном приложении. Совместно с МЖД прилагаем все усилия для введения поездов в график", - заявили в департаменте.

Причины задержки не уточняются.

Москва МЖД

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