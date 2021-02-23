Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 433 098+359 234

Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована в Москве

Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована в Москве
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 7:00 вторника опустилась до минус 24,1 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала нынешней зимы", - сказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что предыдущий температурный минимум зимы 2020-2021 гг. был зафиксирован в столице 18 января (минус 23,6).

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 23 февраля было в 1945 году (минус 30,5), уточнили в метеобюро.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных морозов в столице до 10:00 вторника действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

По прогнозу синоптиков, Московский регион ожидает еще одна морозная ночь с температурами ниже минус 20 градусов, а с четверга, 25 февраля, начнется резкое потепление.

В ночь на пятницу, 26 февраля, в Москве и Подмосковье местами ожидается до плюс 5 градусов.

Москва

Новости

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Движение электричек на МЦД-2 в столице восстановили

Дептранс сообщил о задержке электричек на Курском и Рижском направлениях

Ограничения для транзитных грузовиков свыше 12 т на МКАД продлили на год

Ограничения для транзитных грузовиков свыше 12 т на МКАД продлили на год

Жителей Москвы и области предупредили о сильном морозе 23 февраля

Жителей Москвы и области предупредили о сильном морозе 23 февраля

Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной

Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной

До 4 см снега выпадет в Москве к полуночи

До 4 см снега выпадет в Москве к полуночи

Мать убила своих детей на северо-востоке Москвы

На суд по Навальному пришли дипломаты из 9 стран и представитель ЕС

На суд по Навальному пришли дипломаты из 9 стран и представитель ЕС

Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');