Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована в Москве

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Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 7:00 вторника опустилась до минус 24,1 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала нынешней зимы", - сказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что предыдущий температурный минимум зимы 2020-2021 гг. был зафиксирован в столице 18 января (минус 23,6).

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 23 февраля было в 1945 году (минус 30,5), уточнили в метеобюро.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных морозов в столице до 10:00 вторника действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

По прогнозу синоптиков, Московский регион ожидает еще одна морозная ночь с температурами ниже минус 20 градусов, а с четверга, 25 февраля, начнется резкое потепление.

В ночь на пятницу, 26 февраля, в Москве и Подмосковье местами ожидается до плюс 5 градусов.