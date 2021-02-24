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В Петербурге за сутки потеплеет до плюс 4 градусов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге в ближайшие сутки резко потеплеет - от минус десяти в среду утром до плюс четырех градусов к утру четверга, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре.

В ночь на четверг температура опустится не ниже минус трех, а в черте города - не ниже нуля градусов.

Ветер поменяет направление на юго-западный, западный умеренный. Возможен мокрый снег и дождь, ожидается гололед.

Морозы в Петербурге и Ленинградской области держались с середины января. В городе было до минус 24,5 градуса, по области - до минус 33. Выпало много снега.

Москвичей предупредили об очередном мощном снегопаде, который начнется во вторую половину дня в среду и продлится до утра четверга. Кроме того, в столичном регионе морозы также сменятся оттепелью, и в четверг может потеплеть до плюс трех градусов, а в пятницу - до плюс пяти.

Петербург Гидрометцентр Ленинградская область Москва

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