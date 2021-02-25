В ходе голосования о памятнике на Лубянке не выявили фальсификаций

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Почти 20 тыс. человек приняли участие в опросе по выбору памятника на Лубянской площади в рамках проекта "Активный гражданин" к концу первого часа голосования, подозрительной активности и фактов фальсификации не установлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе проекта.

"Все системы работают в штатном режиме, наблюдается высокая активность пользователей по голосованию", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозрительной активности не было зафиксировано. "Информация о фальсификациях не достоверна", - отметили в проекте.

Ранее писатель и политик Захар Прилепин написал в своем фейсбуке, что при старте голосования за памятник на "Активном гражданине" в систему "загрузили" 2 тыс. голосов за вариант "Александр Невский", "чтобы у него было немедленное большинство".

В "Активном гражданине" агентству сообщили, что через десять минут после старта голосования участие в нем приняло более 2,6 тыс. человек. 66% из них проголосовало за Александра Невского, оставшиеся 34% - за второй вариант "Феликс Дзержинский".

Голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади открылось в проекте "Активный гражданин" в четверг.

Москвичам предложено выбрать между памятниками-кандидатами - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

Как раннее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Активного гражданина", голосование по выбору памятника проводят на сайте и в мобильном приложении этого проекта.

Для того, чтобы принять участие в опросе, необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта старше 18 лет, а также иметь учетную запись на портале mos.ru.

С инициативой проведения голосования выступила Общественная палата Москвы, решение об этом было принято 19 февраля на заседании совета столичной ОП.

После получения всех результатов они будут обобщены и переданы в мэрию.

Вопрос о памятнике на Лубянке

Вопрос об использовании территории в центре Лубянской площади обсуждается уже много лет. В частности, коммунисты неоднократно призывали вернуть на площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Подобное обращение к мэрии ранее подписали Прилепин, писатель Александр Проханов и ряд других общественных деятелей. Позднее около трех десятков историков, публицистов и общественных деятелей обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить на Лубянке памятник князю Ивану III. Также озвучивались инициативы по установке памятников Александру Невскому и Юрию Андропову, а также размещении там часовни святому христианскому мученику Феликсу.

Памятник Дзержинскому был демонтирован с Лубянской площади в 1991 году после провала августовского путча. Монумент, созданный по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова, перенесли в парк "Музеон".