В Москве началось голосование о памятнике для Лубянки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на портале "Активный гражданин" запущено голосование о выборе памятника для Лубянской площади. Инициатором голосования стала региональная Общественная палата, которая получила два юридически оформленных предложения.

На странице опроса москвичам предлагается выбрать из двух исторических деятелей - "полководца, великого князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского". Кроме этого, там указаны только годы жизни обоих деятелей.

"Ранее вопрос об уместности какой-либо крупной архитектурной доминанты в центре площади обсуждался на заседании палаты", - говорится в описании опроса. Вариант "оставить площадь без памятника" на голосование выносить не стали.

На 10:48 25 февраля в опросе приняли участие 15 036 интернет-пользователей.

Памятник Дзержинскому работы Евгения Вучетича был установлен на Лубянской площади у здания КГБ в 1958 году. В 1991 году его снесли после провала августовского путча. Сейчас монумент находится в парке "Музеон". Его уже не раз предлагали вернуть на Лубянку.

В декабре 2020 года "Офицеры России" призвали вернуть Дзержинского на Лубянку и попросили генпрокурора Игоря Краснова проверить законность сноса памятника в 1991 году.

В начале 2021 года призыв вернуть памятник Дзержинскому на место поддержали писатели и блогеры во главе с Захаром Прилепиным и Александром Прохановым. Также высказывались и другие варианты - вернуть на Лубянскую площадь Никольский фонтан работы Витали, поставить там памятники Юрию Андропову, Александру Невскому или Ивану III, а также ничего не менять.

В Общественной палате Москвы решили спросить мнение москвичей через опрос на "Активном гражданине". Кроме того, муниципальным депутатам предложено провести свое голосование по этому вопросу во всех округах города.