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В Москве началось голосование о памятнике для Лубянки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на портале "Активный гражданин" запущено голосование о выборе памятника для Лубянской площади. Инициатором голосования стала региональная Общественная палата, которая получила два юридически оформленных предложения.

На странице опроса москвичам предлагается выбрать из двух исторических деятелей - "полководца, великого князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского". Кроме этого, там указаны только годы жизни обоих деятелей.

"Ранее вопрос об уместности какой-либо крупной архитектурной доминанты в центре площади обсуждался на заседании палаты", - говорится в описании опроса. Вариант "оставить площадь без памятника" на голосование выносить не стали.

На 10:48 25 февраля в опросе приняли участие 15 036 интернет-пользователей.

Памятник Дзержинскому работы Евгения Вучетича был установлен на Лубянской площади у здания КГБ в 1958 году. В 1991 году его снесли после провала августовского путча. Сейчас монумент находится в парке "Музеон". Его уже не раз предлагали вернуть на Лубянку.

В декабре 2020 года "Офицеры России" призвали вернуть Дзержинского на Лубянку и попросили генпрокурора Игоря Краснова проверить законность сноса памятника в 1991 году.

В начале 2021 года призыв вернуть памятник Дзержинскому на место поддержали писатели и блогеры во главе с Захаром Прилепиным и Александром Прохановым. Также высказывались и другие варианты - вернуть на Лубянскую площадь Никольский фонтан работы Витали, поставить там памятники Юрию Андропову, Александру Невскому или Ивану III, а также ничего не менять.

В Общественной палате Москвы решили спросить мнение москвичей через опрос на "Активном гражданине". Кроме того, муниципальным депутатам предложено провести свое голосование по этому вопросу во всех округах города.

Москва Лубянка Феликс Дзержинский ФСБ Александр Невский

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