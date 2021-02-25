На борьбу с резким таянием снега в Москве отправили 300 бригад со спецтехникой

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В связи с резким потеплением на улицах столицы круглосуточно дежурят 300 бригад и порядка 270 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток", сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в четверг.

"Специалисты очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

По информации мэрии, из-за колебаний температуры воздуха коммунальная техника проводит дополнительную обработку тротуаров и дорожно-тропиночной сети противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой.

По данным Гидрометцентра России, в 21:00 четверга температура воздуха в Москве составила плюс 2,6 градуса.