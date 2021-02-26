Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:24Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 999 297+444 996

Самая теплая ночь зимы зафиксирована в Москве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) утром в пятницу превысила 4 градуса тепла, сообщается на сайте "Метеоновости".

"Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму. Прежний максимум текущего сезона наблюдался 25 января, на ВДНХ ночью было плюс 3,8 градуса", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, самой морозной была ночь на 23 февраля, температура воздуха в Москве опускалась до минус 24,5 градусов.

В столице началось активное таяние снега. И это при том, что перед потеплением в Москве прошел сильный снегопад и за сутки в столице выпало 9 мм осадков (четверть месячной нормы). В результате высота снежного покрова в столице увеличилась до 57 см.

В связи с резким потеплением и угрозой скопления воды на улицах столицы круглосуточно дежурят 300 бригад и порядка 270 единиц спецтехники "Мосводостока", сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства накануне, 25 февраля. Специалисты очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы.

По информации мэрии, из-за колебаний температуры воздуха коммунальная техника проводит дополнительную обработку тротуаров и дорожек противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой.

Потепление в Центральной России продолжится

Гидрометцентр РФ отмечает, что потепление в Центральной России продолжится. 26 февраля преобладающая температура воздуха в центральных областях ночью -3...3 градуса, днем 0...7 градусов; на северо-востоке ночью -12...-6 градусов, днем -3...2 градуса; на востоке Костромской области ночью до -20 градусов, днем -12...-7 градусов.

Ослабеют морозы и на берегах Волги. На западе Приволжского округа ожидается повышение температуры днем до -3...+4 градусов. При этом на востоке -7...-14 градусов.

Между тем суровые морозы не отступают из Коми, также в Удмуртии и Пермском крае удержится аномально холодная погода. В Коми сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более. Ночью при прояснениях местами -30 градусов, днем -14...-19 градусов. В Удмуртии днем до -18 градусов, ночью до -32 градусов.

Москва ВДНХ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В столице могут вскоре смягчить ограничения для пожилых москвичей

В столице могут вскоре смягчить ограничения для пожилых москвичей
Пандемия коронавируса

Собянин допустил скорую отмену части COVID-ограничений в Москве

Собянин допустил скорую отмену части COVID-ограничений в Москве

Власти Москвы усилят борьбу с сосульками из-за оттепели

Власти Москвы усилят борьбу с сосульками из-за оттепели

В Москве началось голосование о памятнике для Лубянки

Вынесен первый приговор из-за стычек азербайджанцев и армян в Москве

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Синоптики пообещали москвичам в четверг гололед, дождь и мокрый снег

Бродячие собаки загрызли трех пятнистых оленей в "Лосином острове"

На станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты

На станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');