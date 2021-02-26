Самая теплая ночь зимы зафиксирована в Москве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) утром в пятницу превысила 4 градуса тепла, сообщается на сайте "Метеоновости".

"Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму. Прежний максимум текущего сезона наблюдался 25 января, на ВДНХ ночью было плюс 3,8 градуса", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, самой морозной была ночь на 23 февраля, температура воздуха в Москве опускалась до минус 24,5 градусов.

В столице началось активное таяние снега. И это при том, что перед потеплением в Москве прошел сильный снегопад и за сутки в столице выпало 9 мм осадков (четверть месячной нормы). В результате высота снежного покрова в столице увеличилась до 57 см.

В связи с резким потеплением и угрозой скопления воды на улицах столицы круглосуточно дежурят 300 бригад и порядка 270 единиц спецтехники "Мосводостока", сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства накануне, 25 февраля. Специалисты очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы.

По информации мэрии, из-за колебаний температуры воздуха коммунальная техника проводит дополнительную обработку тротуаров и дорожек противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой.

Потепление в Центральной России продолжится

Гидрометцентр РФ отмечает, что потепление в Центральной России продолжится. 26 февраля преобладающая температура воздуха в центральных областях ночью -3...3 градуса, днем 0...7 градусов; на северо-востоке ночью -12...-6 градусов, днем -3...2 градуса; на востоке Костромской области ночью до -20 градусов, днем -12...-7 градусов.

Ослабеют морозы и на берегах Волги. На западе Приволжского округа ожидается повышение температуры днем до -3...+4 градусов. При этом на востоке -7...-14 градусов.

Между тем суровые морозы не отступают из Коми, также в Удмуртии и Пермском крае удержится аномально холодная погода. В Коми сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более. Ночью при прояснениях местами -30 градусов, днем -14...-19 градусов. В Удмуртии днем до -18 градусов, ночью до -32 градусов.