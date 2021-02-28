В Москве задержали водителей, устроивших коллапс на Варшавском шоссе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Задержаны водители, которые в воскресенье на Варшавском шоссе грубо нарушали правила дорожного движения, сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления МВД.

"Сегодня около 15:35 на Варшавском шоссе несколько легковых автомобилей двигались по проезжей части, грубо нарушая ПДД. Сотрудниками ГИБДД водители были установлены и в течении часа задержаны на улице Артюхиной. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Ранее столичный дептранс сообщил, что днем на Варшавском шоссе восемь машин двигались, совершая опасные маневры. "Ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе", - говорилось в сообщении дептранса.

В нем уточнялось, что ЦОДД выявил марки и номера автомобилей нарушителей и намерен передать все материалы в московское ГИБДД.