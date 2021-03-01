Что случилось этой ночью: понедельник, 1 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Семья из четырех человек найдена убитыми в частном доме в Нижегородской области. В поселке Кудьма нашли тела 5-летнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. Двое подозреваемых в убийстве задержаны сотрудниками ГИБДД на территории Владимирской области.

- Оппозиция предложила премьеру Армении сделку по внеочередным выборам. В случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов оппозиционная фракция не выдвинет и не поддержит какую-либо кандидатуру на этот пост.

- В Москве задержали водителей, устроивших коллапс на Варшавском шоссе.

- Сахалинский депутат-миллиардер Пашов арестован в Хабаровске на два месяца. По предположениям сахалинских СМИ, задержание Пашова связано с делами его товарища, сахалинского бизнесмена Олега Кана, который находится в международном розыске и обвиняется в организации убийства в 2010 году местного предпринимателя Валерия Пхиденко.

- В США прошла премия "Золотой глобус". Лучшим анимационным фильмом признана "Душа", Аарон Соркин получил премию за лучший сценарий, награды удостоились актрисы Розамунд Пайк ("Аферистка") и Эмма Коррин ("Корона"). Лучшим фильмом на иностранным языке жюри "Золотого глобуса" признало "Минари". "Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как лучший мини-сериал. Хлоя Чжао стала обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр.