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Движение по МЦД-2 частично ограничат в марте

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Между станциями "Перерва" и "Красный Строитель" второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) большую часть марта после 23:30 не будут ходить электропоезда, сообщает mos.ru.

Электрички между этими станциями не будут курсировать с 1 по 6 марта и с 9 по 20 марта после 23:30. Пассажиров просят планировать свои поездки с учетом этих ограничений.

Между станциями "Перерва" и "Красный Строитель" расположено четыре платформы – "Курьяново", "Москворечье", "Царицыно" и "Покровское".

Москва МЦД-2

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