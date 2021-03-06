Станцию МЦД-2 "Марина роща" откроют в следующем году

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Строительство железнодорожной станции МЦД-2 "Марьина роща" завершится в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

Как он рассказал, к строительству этого остановочного пункта приступили в 2020-м. Сейчас продолжаются работы по освобождению территории, а также сооружение фундамента южного вестибюля станции. "Готовность станции можно оценить в 15%, однако уже в следующем году мы планируем открыть ее для пассажиров", - отметил Бочкарев.

По его словам, в перспективе здесь будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для обслуживания пассажиров как МЦД-2, так и МЦД-4.

Как пояснил заммэра, в рамках первого этапа для пассажиров возводится платформа с навесом на всю длину и крытый надземный пешеходный переход типа конкорс. При этом для маломобильных пассажиров предусмотрены лифты и эскалаторы. В ходе второго этапа здесь появится еще одна платформа для поездов МЦД-4, отметил он.

Бочкарев рассказал, что станция будет расположена между "Рижской" и "Дмитровской" Рижского направления.

По его словам, с нее можно будет пересесть на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и строящегося Большого кольца подземки.