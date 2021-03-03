Московский суд оштрафовал журналиста Азара на 150 тыс. рублей

Спецкора "Новой газеты" признали виновным в повторном нарушении порядка организации митинга

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы признал виновным журналиста "Новой газеты" Илью Азара в повторном нарушении установленного порядка организации митинга.

"Суд признал Азара виновным по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев в среду.

Как ожидается, сегодня Тверской суд рассмотрит также второй протокол в отношении журналиста по аналогичной статье.

Как ранее пояснил адвокат, два протокола по ч. 8 ст. 20. 2 КоАП на Азара были составлены из-за постов в социальных сетях о пикетах в Москве 12 марта против поправок в Конституцию и акции 13 июля прошлого года у СИЗО "Лефортово" против преследования журналиста Ивана Сафронова.