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Журналист Илья Азар арестован на 15 суток

Журналист Илья Азар арестован на 15 суток
Журналист Илья Азар
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы признал виновным журналиста "Новой газеты" Илью Азара в повторном нарушении установленного порядка организации митинга и назначил ему административный арест сроком на 15 суток.

Суд признал Азара виновным по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга), сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев в среду.

Соловьев отметил, что административный штраф Азару назначен за пост с призывом участвовать 13 июля 2020 года в акции у СИЗО "Лефортово" против преследования журналиста Ивана Сафронова.

Ранее в среду Тверской суд принял решение по первому материалу в отношении спецкора "Новой газеты" из-за постов в социальных сетях о пикетах в Москве 12 марта против поправок в Конституцию. Суд назначил Азару штраф в 150 тысяч рублей.

"Оба решения суда будут обжалованы как незаконные и необоснованные", - сказал адвокат.

Илья Азар Леонид Соловьев Тверской суд Москва

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