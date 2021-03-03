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Прокуратура Москвы вынесла два предостережения о сахарном сговоре

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Некоммерческая организация "Союз сахаропроизводителей России" и группа компаний "Доминант" получили прокурорское предостережение по подозрению в картельном сговоре, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

Как пояснил собеседник агентства, организации подозреваются в том, что договорились с конкурентами поддержать высокие цены на сахар.

В свою очередь прокуратура Москвы сообщила, что по ее требованию Федеральной антимонопольной службой России была проведена "внеплановая проверка деятельности ряда крупных хозяйствующих субъектов в сфере производства и продажи сахара".

По ее словам, были выявлены нарушения ФЗ "О защите конкуренции" в виде антиконкурентного соглашения, которое может привести к установлению или поддержанию цен на сахар.

За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность, подчеркнули в прокуратуре.

"В этой связи для предотвращения необоснованного повышения цен на сахар прокурор Москвы Денис Попов вынес руководителям двух компаний, в чьих действиях усмотрены признаки нарушений, предостережения", - добавила Нефедова.

Москва прокуратура

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