Росстат увидел разнонаправленную динамику в ценах на сахар и масло

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Цены на сахар и подсолнечное масло, которые регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, продолжают движение в разных направлениях.

Как сообщил Росстат в пятницу, потребительские цены на сахар-песок за неделю с 16 по 24 февраля снизились на 0,1%, на подсолнечное масло - повысились на такую же величину. Темпы сохранились на уровне предыдущей недели.

Сахар подешевел в 25 регионах на 0,1-7,8%. В 18 регионах цены на него выросли на 0,1-0,4%, в 21 - на 0,5-1,6%. В 21 субъекте цены не изменились.

Подсолнечное масло стало дороже в 29 регионах на 0,1-0,9%, в 9 - на 1-15,4%. В 23 субъектах цены не изменились. В то же время в 24 регионах цены снизились на 0,1-1,2%.

Оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, которые рассчитаны на первый квартал этого года. Согласно им, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно.

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития РФ внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну. Пошлины было обещано ввести в случае нарушения ценового соглашения между производителями и розничными сетями.