Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:02Заразились
на 28.02В России 4 246 079+11 359В мире 113 784 735+369 131

Росстат увидел разнонаправленную динамику в ценах на сахар и масло

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Цены на сахар и подсолнечное масло, которые регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, продолжают движение в разных направлениях.

Как сообщил Росстат в пятницу, потребительские цены на сахар-песок за неделю с 16 по 24 февраля снизились на 0,1%, на подсолнечное масло - повысились на такую же величину. Темпы сохранились на уровне предыдущей недели.

Сахар подешевел в 25 регионах на 0,1-7,8%. В 18 регионах цены на него выросли на 0,1-0,4%, в 21 - на 0,5-1,6%. В 21 субъекте цены не изменились.

Подсолнечное масло стало дороже в 29 регионах на 0,1-0,9%, в 9 - на 1-15,4%. В 23 субъектах цены не изменились. В то же время в 24 регионах цены снизились на 0,1-1,2%.

Оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, которые рассчитаны на первый квартал этого года. Согласно им, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно.

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития РФ внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну. Пошлины было обещано ввести в случае нарушения ценового соглашения между производителями и розничными сетями.

Росстат

Новости

Полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве семьи под Нижним Новгородом

Четыре человека найдены убитыми в частном доме в Нижегородской области

Что произошло за день: воскресенье, 28 февраля

Суд арестовал семерых участников перестрелки в кафе в Шлиссельбурге

В ОНК заявили о прибытии Навального в колонию во Владимирской области

В ОНК заявили о прибытии Навального в колонию во Владимирской области

Прорыв трубопровода произошел на нефтяном месторождении в ЯНАО

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. новых случаев коронавируса

Действующий порядок техосмотра продлен в РФ до 1 октября

Действующий порядок техосмотра продлен в РФ до 1 октября
Пандемия коронавируса

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Что произошло за день: суббота, 27 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');