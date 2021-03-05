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Главархив Москвы открыл документы о 118 утраченных церквях и монастырях

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости выложили в интернет документы о 118 храмах, монастырях и часовнях, разрушенных в 1920–1930-х годах, сообщил сайт мэрии Москвы. Это планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов. Их можно посмотреть на сайте архивного ведомства в разделе "Уникальные документы".

Опубликованы чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси, чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость", построенной в русском стиле архитектором Борисом Фрейденбергом, документы о деревянной церкви Преподобного Сергия Радонежского, построенной в 1903 году в имении графа Сергея Шереметева. Внутри храма был устроен резной золоченый двухъярусный иконостас в греческом стиле.

Проект по поиску таких документов был запущен в октябре 2020 года. Сотрудники Главархива ищут документы, определяют их значимость, отбирают те, которые имеют несомненную историческую ценность и существуют в единственном экземпляре. Госинспекция по недвижимости выступает в роли эксперта по оценке материалов на предмет их соответствия критериям уникальности, необходимым для включения материалов в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

"С момента старта проекта в октябре 2020 года, менее чем за полгода, усилиями Главархива Москвы и Госинспекции по недвижимости было выявлено более 300 ценных и уникальных документов — чертежей, планов и рисунков, касающихся архитектуры 118 православных церквей и соборов", — сообщил через пресс-службу заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра Анастасия Ракова пообещала, что в дальнейшем будет открыт онлайн-доступ "к документам нереализованных грандиозных архитектурных проектов начала советской эпохи".

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