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МТС запустит в Москве пользовательскую пилотную сеть 5G

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" запускает пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, говорится в пресс-релизе компании.

Сеть охватывает такие места, как Никольский пассаж, ЦДМ, ЦУМ, парк "Зарядье", Тверской бульвар, МХАТ, ЦПКиО имени Горького, парк искусств "Музеон", Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные, Университетская площадь у здания МГУ, Смотровая площадка на Воробьевых горах, Главная аллея и каток ВДНХ и др.

Абоненты МТС, которые являются владельцами смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения (band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц, диапазон поддерживают самые популярные смартфоны в РФ, включая iPhone 12 и iPhone 12 Pro), смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек.

Отбор участников пилотного проекта будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных.

Пользователи смогут испытать сеть 5G при загрузке тяжелого контента, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр и т.д. Специалисты МТС, в свою очередь, будут решать технические задачи по совершенствованию инфраструктуры 5G, ее совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство утвердило план проведения конверсии спектра, в том числе для диапазона 4,7-4,9 ГГц. "Выделены необходимые средства для того, чтобы разрабатывать образцы вооружения и военной техники, которые уйдут в другие диапазоны, и 4,7-4,9 ГГц нам освободят полностью", - говорил министр.

Во всем мире наиболее перспективным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он активно используется силовыми ведомствами, и переговоры Минцифры с силовиками по его расчистке не дали никаких результатов.

В качестве альтернативы Минцифры предлагает операторам расчищать спектр в диапазонах 700 МГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России.

МТС также развивает пилотные и тестовые зоны 5G в таких городах как Санкт-Петербург, Казань, Кронштадт, Томск.

МТС Москва 5G

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