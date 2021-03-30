МТС открыла в Петербурге исследовательский центр для 5G

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" во вторник открыло в Санкт-Петербурге исследовательский центр для разработки и вывода на рынки продуктов и решений на основе технологий 5G, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

"В Санкт-Петербурге сосредоточены сильные научные центры, с которыми МТС успешно сотрудничает, поэтому именно северная столица стала второй точкой на карте России, где мы открываем центр 5G (первый центр был открыт в Москве в 2019 году - ИФ)", - сказал президент МТС Вячеслав Николаев.

"Рассчитываем, что технологические точки, где наши компании-разработчики смогут тестировать свои новые платформы и сервисы, появятся не только в технопарке, но и на базе наших петербургских университетов и лабораторий", - добавил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Резиденты смогут тестировать свои решения в сети 5G и получить поддержку экспертов МТС и партнеров центра. Лучшие проекты будут претендовать на денежные гранты и дальнейшее сотрудничество с МТС или другими крупными российскими и международными компаниями.

Центр расположен на территории технопарка "Ленполиграфмаш". Его технологическим партнером стала компания Ericsson.

Ранее сообщалось, что МТС запустила пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы.