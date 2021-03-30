Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 30.03В России 4 536 820+8 277В мире 127 644 090+458 925

МТС открыла в Петербурге исследовательский центр для 5G

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" во вторник открыло в Санкт-Петербурге исследовательский центр для разработки и вывода на рынки продуктов и решений на основе технологий 5G, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

"В Санкт-Петербурге сосредоточены сильные научные центры, с которыми МТС успешно сотрудничает, поэтому именно северная столица стала второй точкой на карте России, где мы открываем центр 5G (первый центр был открыт в Москве в 2019 году - ИФ)", - сказал президент МТС Вячеслав Николаев.

"Рассчитываем, что технологические точки, где наши компании-разработчики смогут тестировать свои новые платформы и сервисы, появятся не только в технопарке, но и на базе наших петербургских университетов и лабораторий", - добавил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Резиденты смогут тестировать свои решения в сети 5G и получить поддержку экспертов МТС и партнеров центра. Лучшие проекты будут претендовать на денежные гранты и дальнейшее сотрудничество с МТС или другими крупными российскими и международными компаниями.

Центр расположен на территории технопарка "Ленполиграфмаш". Его технологическим партнером стала компания Ericsson.

Ранее сообщалось, что МТС запустила пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы.

МТС 5G Петербург Вячеслав Николаев Станислав Казарин

Новости по теме

Новости

Строящийся траулер опрокинулся на судоремонтном заводе под Петербургом

"Мытищинский стрелок" оказал ожесточенное сопротивление полиции

"Мытищинский стрелок" оказал ожесточенное сопротивление полиции

Путин призвал не допустить, чтобы родители забирали детей из школ из-за мигрантов

В СК заявили, что мытищинский стрелок заперся дома и еще не задержан

В СК заявили, что мытищинский стрелок заперся дома и еще не задержан

Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

Стрелок в подмосковных Мытищах бросил две гранаты в полицейских

Стрелок в Мытищах отпустил внука и дочь, оставив в заложниках мужчину

Стрелок в Мытищах отпустил внука и дочь, оставив в заложниках мужчину
Пандемия коронавируса

Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации

Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации

Голикова заявила о сокращении числа абортов в РФ за 5 лет почти на 40%

Голикова заявила о сокращении числа абортов в РФ за 5 лет почти на 40%
Экономический кризис

"Билла" получила предостережение прокурора Москвы из-за цен на масло

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');