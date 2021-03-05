Сеть платных парковок расширят в Москве с 5 апреля

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В ряде районов Москвы с 5 апреля появятся новые парковочные места для резидентов и на платной основе, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 5 апреля на тех улицах, где вам сложно запарковаться из-за приезжающих в ваш район автомобилей, вводятся места "Только для резидентов" и новые места платной парковки" - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что речь идет о районах Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

В ведомстве отмечают, что в Москве сейчас организовано более 300 мест, где могут парковаться только местные жители. До конца года их число планируют увеличить до тысячи.

По данным департамента, парковочные места организуют на улицах, где расположены объекты притяжения для жителей Московского региона - торговые и офисные центры, парки.