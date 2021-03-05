Стоимость парковки почти на 200 участках улиц Москвы изменится в апреле

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Москве с 5 апреля изменятся тарифы на платную парковку почти на 200 участках улиц, загрузка которых сейчас превышает 90%, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной столицы.

"С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы. Это всего 10% платных мест", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что загрузка этих парковок в настоящее время составляет 96% и более.

По информации департамента, на ряде улиц - например, во 2-м и 4-м Самотечном переулках, Средней Переяславской улице, Дербеневской набережной - тарифы снизятся. На других начнет действовать дифференцированный тариф: там, где загрузка велика, один час будет стоить 380 руб. в час.

В ведомстве ожидают, что дороги станут свободнее, на парковках свободных мест будет 15-20%.

Для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.