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Четверть месячной нормы осадков может выпасть за сутки в Москве

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, в воскресенье в столице может выпасть сразу четверть месячной нормы осадков, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

В мэрии напомнили, что из-за снегопада, метели и сильного ветра городские службы работают в усиленном режиме. В 09:00 коммунальная техника начала сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. В течение дня цикл работ повторят.

"Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", - отмечается в заявлении.

Месячная норма осадков для марта в Москве - 34 мм.

Москва

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