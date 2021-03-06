Метель накроет российскую столицу в ночь на 7 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на воскресенье ожидается ухудшение погоды.

Как сообщает в субботу главк МЧС Москвы, во второй половине ночи с сохранением до вечера 7 марта в городе ожидается снег, местами сильный, метель. Усиление ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы, рассказали спасатели.

В ведомстве предупреждают автомобилистов о необходимости снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а пешеходов просят обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее в субботу подмосковные спасатели также предупредили жителей о возможной непогоде в воскресенье.