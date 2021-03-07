Движение на МКАД после массовой аварии восстановили

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Последствия крупного ДТП на восточном участке МКАД устранены, сообщил столичный департамент транспорта.

Как говорится в его сообщении в телеграм-канале, движение восстановлено.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 93 км МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошла авария с участием 11 автомобилей. Движение было перекрыто по левой и двум средним полосам.

Информации о пострадавших не поступало.

Сильный снегопад начался в Москве рано утром в воскресенье, за сутки в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Синоптики предупредили москвичей об ухудшении видимости на дорогах, метели и снежных заносах.