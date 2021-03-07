На МКАД столкнулись одиннадцать автомобилей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Крупное ДТП произошло в воскресенье на МКАД, сообщил столичный департамент транспорта.

Как говорится в его сообщении, размещенном в телеграм-канале, на внешней стороне 93 км МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошла авария предварительно с участием 11 автомобилей. На месте работают городские службы, отметили в департаменте.

Движение в районе ДТП перекрыто по левой и двум средним полосам.

Сильный снегопад начался в Москве рано утром в воскресенье, за сутки в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков.