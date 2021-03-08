Московские парковки будут бесплатными 8 марта

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Московские парковки будут бесплатными в Международный женский день, сообщает столичный паркинг.

"В Международный женский день парковка будет бесплатной. Это касается и тех улиц, где на парковках действует повышенный тариф - 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумом", - говорится в сообщении.

При этом московский паркинг напоминает о необходимости соблюдения правил парковки. Неправильно припаркованный автомобиль может мешать пешеходам и другому транспорту.