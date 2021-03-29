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Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Москве представители духовенства раскритиковали решение властей повысить тарифы на парковку с 5 апреля в центре города, где находятся храмы, пишет "Коммерсантъ".

Еще в марте было объявлено, что с 5 апреля на некоторых улицах вводится платная прковка по воскресеньям, а в будни тариф будет повышен с 200 до 380 рублей в час. Изменения коснутся, к примеру, Старосадкого и Подкопаевского переулков, где находятся православные церкви, и Малого Харитоньевского переулка, где расположена синагога.

Как считает зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, "неподъемные деньги" за парковку по выходным могут разрушить сложившуюся приходскую жизнь, заставив многих прихожан воздержаться от поездок в центр на автомобилях. Другие священники отметили, что прихожане паркуют машины и на четыре-пять часов.

Настоятели православных храмов уже попросили Дептранс Москвы пересмотреть тарифы. Кипшидзе сказал, что вопрос находится "на стадии рассмотрения", и выразил надежду, что мэрия учтет пожелания верующих.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер высказал мнение, что парковка в Москве должна быть бесплатной для духовенства там, куда они ездят по "служебной необходимости", например у храмов и больниц. При этом верующие миряне должны платить за парковку: "Если у человека есть деньги на машину, значит, есть деньги на парковку".

Повышение тарифов не коснется улицы Дурова и Большой Татарской, где находятся мечети. Однако зампред Совета муфтиев России муфтий Рушан Аббясов сказал изданию, что верующие приезжают в мечети в пятницу, а в этот день льготы на парковку не распространяются. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов предложил сделать бесплатной парковку в определенные часы или дни.

Москва РПЦ Дептранс Вахтанг Кипшидзе РЕК Юрий Каннер Совет муфтиев России Рушан Аббясов Ильдар Аляутдинов

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