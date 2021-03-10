Wildberries отметил рост онлайн-продаж продуктов в Москве из-за погоды

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries отметил значительный рост продаж продуктов питания на своей площадке в феврале в Московском регионе: на 42% к январю и на 305% к февралю 2020 года.

Одним из главных факторов могла стать неблагоприятная погода, считают аналитики ритейлера. "Низкие температуры сменялись снегопадами из-за потепления, поэтому в прошлом месяце многие жители столичного региона стремились чаще пользоваться сервисами интернет-магазинов и служб доставок", - говорится в сообщении компании.

В частности, продажи готовых вторых блюд выросли на 104% (в штуках), так называемых сухпайков (наборов готовой еды на несколько дней, включающих консервы, печенье, напитки и др.) - на 420%, мясных консервов - на 87%, мясорастительных - на 78%. Продажи готовых десертов выросли на 157%, гренок - на 157%, кексов - на 105%, пряников - на 217%.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Ассортимент площадки насчитывает более 5 млн SKU. Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд рублей.

По оценке InfoLine, Wildberries также является одним из крупнейших игроков на рынке e-grocery. По данным аналитической компании, по итогам 2020 года оборот Wildberries в категории продовольственных товаров вырос в 6,4 раза - до 11,9 млрд рублей с 1,9 млрд рублей в 2019 году (с НДС).