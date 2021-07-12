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Wildberries запустил доставку из ресторанов в Москве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер России Wildberries запускает доставку готовых блюд из ресторанов.

Сервис стал доступен жителям Москвы в пределах МКАД, на первом этапе доставка осуществляется из сети ресторанов "Бакинский бульвар".

В дальнейшем количество ресторанов и география доставки будут активно расширяться за счет присоединения новых партнеров, говорится в сообщении компании.

Доставка будет осуществляться сервисными службами ресторанов самостоятельно. Они будут получать информацию о заказах в режиме реального времени, после чего организовывать логистику до покупателей в рамках заранее выбранной территориальной зоны.

"Мы видим, какая непростая ситуация сейчас сложилась в сегменте общественного питания из-за роста числа заболеваний коронавирусом. Поэтому решили ускорить запуск нашего совместного проекта с ресторанами, среди которых немало представителей малого бизнеса, чтобы оказать им поддержку", - отметили в пресс-службе Wildberries.

Экспресс-доставка скоропортящихся, замороженных продуктов питания и цветов на Wildberries стартовала во второй половине июня 2021 года. Первыми партнерами онлайн-ритейлера стали "Фуд-Сити" и "Цветочный ряд". С июля также открылась доставка продуктов питания из гастрономического кластера "Усачевский рынок".

Вне зависимости от масштабов бизнеса торговая комиссия для продавцов этих категорий составляет 5%.

В целом Wildberries развивает продажи продуктов питания с 2018 года. В настоящее время продукты питания являются одной из наиболее быстрорастущих товарных категорий на онлайн-площадке: по итогам 2020 года их оборот вырос на 605%.

По оценке InfoLine, Wildberries является одним из крупнейших игроков на рынке e-grocery. По данным аналитической компании, по итогам 2020 года оборот Wildberries в категории продовольственных товаров вырос в 6,4 раза - до 11,9 млрд рублей с 1,9 млрд рублей в 2019 году (с НДС).

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Оборот площадки в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд рублей.

Wildberries Москва

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