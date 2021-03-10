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Почти все пассажиры столичного метро носили маски в феврале

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Несмотря на увеличение пассажиропотока после снятия ряда ограничений в Москве, количество пассажиров столичного метрополитена, соблюдающих масочный режим, осталось в феврале стабильно высоким, сообщил "Интерфаксу" руководитель государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"Масочный режим соблюдают 99% пассажиров, перчатки надевают реже - их носят 76% пассажиров. Маски и перчатки в общественном транспорте по-прежнему обязательны и мы не снижаем активность проверок", - сказал Султанов.

Он добавил, что в феврале в столичном транспорте оформили более 45 тыс. постановлений о нарушении масочно-перчаточного режима.

"В феврале было оформлено около 45,3 тыс. постановлений о нарушении масочно-перчаточного режима, в январе таких случаев было на 22% меньше. На фоне увеличения числа пассажиров отмечается рост количества нарушений", - сказал Султанов.

По его словам, чаще всего - более чем в 72% случаев - нарушения выявляли в метрополитене.

"Мы благодарим пассажиров, которые надевают маски и перчатки и убедительно просим вышедших с удаленной работы горожан ответственно соблюдать правила", - добавил Султанов.

Организатор перевозок Владислав Султанов Москва Коронавирус

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