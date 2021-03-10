Попова допустила рост случаев COVID со снятием ограничений для пожилых

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Риски подъема случаев заболеваемости коронавирусом связаны со снятием ограничений для тех, кто старше 65, а также с изменчивостью этого вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня мы видим риски с тем, что после праздников возвращается также значимое количество наших граждан из-за рубежа, с тем, что с учетом эпидситуации в ряде регионов снимают запреты на перемещение и снимают режим самоизоляции для людей старше 65 лет и понятно, что эти люди имеют наименьшую иммунную прослойку, потому что весь этот период они находились в режиме самоизоляции", - сказала Попова в среду на встрече с членами комитета Госдумы по охране здоровья.

Кроме того, есть "риски, связанные с изменчивостью вируса", добавила она.

По ее словам, "сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться".

"Требования остаются, масочный режим остается, безусловно", - подчеркнула Попова.

При этом она отметила, что граждане РФ дисциплинированнее представителей всех стран мира соблюдают меры по профилактике коронавируса.

"Мы справились, люди ходят в масках в РФ. И вот эта дисциплина, как бы мы ее ни ругали, но дисциплина в РФ гораздо выше антиковидных мер, чем в любом другом государстве", - сказала Попова.

Обязательный масочный режим был введен в России весной 2020 года.

Для москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями домашний режим стал рекомендательным с 8 марта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. Решение о том, что москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома, было введено в Москве с 28 сентября прошлого года.