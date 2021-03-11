В Москве в выходные резко потеплеет и начнет таять снег

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Московском регионе масленичная неделя завершится резким потеплением, которое будет сопровождаться осадками и усилением ветра, сообщает Гидрометцентр РФ.

"Если в пятницу показания термометров будут на 8 градусов отставать от климатической нормы, то уже в воскресенье опередят ее на 4 градуса", - отмечается в сообщении метеорологического ведомства.

Аномальные морозы в Москве обновляют температурные минимумы вторые сутки подряд. Прошедшая ночь в столице стала самой морозной за последние 70 лет метеонаблюдений, температура воздуха опустилась до минус 20,2 градусов. А в среду был побит температурный рекорд дня для 10 марта, установленный в 2006 году: было зафиксировано минус 21,3 градуса.

Между тем сейчас, как пояснили в Гидрометцентре, в атмосфере над Европейской Россией идет перестройка воздушных течений. Морозный антициклон перемещается на юго-восток, теснимый усиливающимися теплыми потоками с Атлантики.

"Характер погоды существенно изменится. На фоне усиления ветра облака затянут небо, пойдут осадки, сначала в виде снега, сопровождаемого метелями. Температура будет быстро повышаться и станет положительной. Снег перейдет в мокрый снег и дождь, осадки будут небольшой интенсивности. Снежный покров будет таять", - предупредили синоптики.

В пятницу, 12 марта, ночью без осадков, в Москве -18...-16 градусов (на территории Новой Москвы пока еще до -23 градусов), по области -20...-15 градусов, местами до -26 градусов. Днем местами небольшой снег, в Москве -7...-5 градусов, по области -9...-4 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с, днем местами с порывами до 17 м/с. Гололедица, ночью местами.

В субботу небольшой снег, местами умеренный, метель. Ночью в Москве -8...-6 градусов, по области -11...-6 градусов, днем в Москве -1...1 градусов, по области -4...1 градус. Ветер южный 7-12 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Гололедица.

В воскресенье, 14 марта, небольшие осадки. Ночью в Москве -2...0 градусов, по области -5...0 градусов, днем в Москве 4...6 градусов, по области 1...6 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с. Местами гололедица.

В начале следующей недели, 15 и 16 марта, пройдут небольшие осадки. Ночью -4...1 градус, днем -1...4 градуса, ветер южный 5-10 м/с, прогнозируют синоптики.