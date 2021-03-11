Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной за последние 70 лет

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) в ночь на четверг опустилась до минус 20,2 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеослужбы, побит температурный рекорд дня, установленный в Москве 11 марта 1972 года (минус 19,4).

Прошедшая ночь в столице стала самой морозной за последние 70 лет метеонаблюдений, сообщает Гидрометцентр.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что абсолютный рекорд холода для 11 марта был установлен в 1909 году (минус 27,7). Это данные за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе.

Аномальные морозы в Москве обновляют температурные минимумы вторые сутки подряд. Температура воздуха в городе на 12 градусов ниже климатической нормы.

В среду был побит температурный рекорд дня для 10 марта, установленный в 2006 году. Главная метеостанция города зафиксировала минус 21,3 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра, москвичей впереди ожидает еще одна холодная ночь, к утру пятницы может подморозить до минус 16-18 градусов.