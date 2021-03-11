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Прокуратура Подмосковья проверит сообщения о девочке, избитой за долгие сборы в школу

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Московской области начала проверку информации СМИ об избиении ребенка, сообщает сайт надзорного ведомства в четверг.

"По информации журналистов, в городском округе Домодедово мать и бабушка избили 8-летнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в ходе проверки, проведение которой поручено Домодедовской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в свою очередь сообщила, что также проверку проводят органы опеки.

"Мы следим за ситуацией, все обстоятельства произошедшего и обстановку в семье проверяют органы опеки, ОДН (отдел по делам несовершеннолетних - ИФ), КДН (комиссия по делам несовершеннолетних - ИФ). Ждем выводов. По предварительным данным, в поле зрения органов системы профилактики семья не попадала", - приводит слова Мишоновой пресс-служба уполномоченного.

Московская область Домодедово

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