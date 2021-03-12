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Против избившей дочь жительницы Домодедово завели административное дело

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД по Московской области возбудили административное дело и составили административный протокол в отношении матери, которая избила своего ребенка в подъезде дома в Домодедово.

"Возбуждено административное делопроизводство по ст. 6.1.1. КоАП РФ "побои", в рамках которого несовершеннолетняя направлена на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщила представитель подмосковного МВД Татьяна Петрова.

Также был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".

Ранее сообщалось, что прокуратура и органы опеки проводят проверку по появившейся в СМИ информации.

Домодедово Подмосковье

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