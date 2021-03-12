"Почта России" займется установкой почтоматов в московском метро

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "Почта России" выиграла аукцион по установке почтоматов в московском метрополитене, говорится в сообщении оператора.

Всего планируется установить порядка 90 почтоматов в переходах станций метро. Дальнейшие планы по расширению сети в метро компания не комментируют.

Согласно данным портала госзакупок, "Почта России" направит на установку устройств до 42,5 млн рублей.

Поставщиком почтовых станций станет компания "Омник", указывают в "Почте России".

Летом 2020 года "Почта России" решила расширить свою сеть почтоматов до 5 тыс. устройств. На реализацию этого проекта планируется направить около 1,4 млрд рублей, писала газета "Коммерсантъ".