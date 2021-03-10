В московском метро появятся почтоматы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Почтоматы планируют разместить в московском метро, соответствующий аукцион проведут в столице в четверг. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Аукцион на право размещения почтоматов в мосметро пройдет уже завтра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размещение почтоматов в столичном метро станет не только новым сервисом для пассажиров, но и способом повысить небилетные доходы, они пойдут на развитие метрополитена.

В ведомстве добавили, что почтоматы есть во многих метро мира, например, в Лондоне, Токио, Барселоне, Пекине, Сеуле.