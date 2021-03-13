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Станции метро "Мневники" и "Карамышевская" запустят до конца марта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Станции метро "Мневники" и "Карамышевская" на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется запустить в конце марта, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

По его словам, станции готовы на 100%. Сейчас завершается работа по их включению в общую систему БКЛ. Как сказал Бочкарев, "хотим запустить на этом участке пробный поезд 22 марта".

Заммэра сообщил, что станции "Карамышевская" и "Мневники" входят в состав западного участка БКЛ.

По словам Бочкарева, всего в этом году планируется открыть 11 станций подземки. "Все они располагаются на Большом кольце. С запуском этих станций движение будет осуществляться по более чем 70% Большого кольца", - отметил он.

Проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.

Мневники Карамышевская БКЛ

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