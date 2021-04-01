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В Москве открылись станции метро "Народное Ополчение" и "Мнёвники"

Станцию "Народное ополчение" успели переименовать еще до открытия

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - На Большой кольцевой линии Московского метро 1 апреля открылись 11-я и 12-я станции - "Народное ополчение" и "Мнёвники". Теперь в московском метро всего 241 станция (без учета МЦК). В церемонии участвовал мэр Сергей Собянин.

"Впервые большой московский район получил две станции метрополитена. На этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе число вырастет до 90 тысяч. На БКЛ теперь 12 станций, осталось 19", - сказал он.

Мэр напомнил, что с названием станции "Мнёвники" споров не было, тогда как по станции "Карамышевская" "было много дискуссий".

"Комитет ветеранов предложил переименовать станцию, поскольку здесь находится улица Народного ополчения и в этом году мы празднуем 80 лет памяти народного ополчения, когда в 1941 году люди ушли на фронт и практически никто не вернулся. Мы провели голосование и было принято решение переименовать станцию", - сказал Собянин.

Мэр поблагодарил строителей за проделанную работу и выразил надежду, что в ближайшие два года работы по завершению строительства БКЛ будут полностью завершены.

Станция "Народное Ополчение" расположена вдоль проспекта Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного. В перспективе на станции будет организован пересадочный узел на новую Рублёво-Архангельскую линию метро, строительство которой может начаться в этом году.

Станция "Мнёвники" расположена в северной части Мнёвниковской поймы. Два подземных вестибюля выходят к остановкам наземного транспорта, перспективной жилой и общественной застройке.

Москва Московский метрополитен Сергей Собянин БКЛ Мневники Комитет ветеранов

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